Новосибирский школьник смыл дневник в унитаз, чем вызвал потоп нечистот

В Новосибирске произошло необычное коммунальное происшествие. В конце мая в одной из многоэтажек Плющихинского жилмассива школьник смыл в унитаз свой дневник, чтобы родители не увидели плохие оценки.
Из-за застрявшей в трубах тетради сточные воды перестали уходить, и нечистоты начали выходить из унитаза, заливая квартиру.
«Чтобы устранить засор, жильцам пришлось вызывать сантехника. Мастер согласился приехать на вызов ночью», — рассказал источник КП-Новосибирск.
Специалисту пришлось вручную прочищать унитаз, чтобы достать из трубы дневник и восстановить нормальную работу канализации. Теперь жильцы разбираются с последствиями случившегося потопа.