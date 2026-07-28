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Новосибирский школьник смыл дневник в унитаз, чем вызвал потоп нечистот

В Плющихинском жилмассиве мальчик решил скрыть от родителей плохие оценки, что привело к засору канализации.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске произошло необычное коммунальное происшествие. В конце мая в одной из многоэтажек Плющихинского жилмассива школьник смыл в унитаз свой дневник, чтобы родители не увидели плохие оценки.

Из-за застрявшей в трубах тетради сточные воды перестали уходить, и нечистоты начали выходить из унитаза, заливая квартиру.

«Чтобы устранить засор, жильцам пришлось вызывать сантехника. Мастер согласился приехать на вызов ночью», — рассказал источник КП-Новосибирск.

Специалисту пришлось вручную прочищать унитаз, чтобы достать из трубы дневник и восстановить нормальную работу канализации. Теперь жильцы разбираются с последствиями случившегося потопа.