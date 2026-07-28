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Мальчик упал с дерева в Бобруйске и получил тяжелые травмы головы

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Следователи проводят проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в Бобруйске, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером 27 июля. Девятилетний мальчик приехал на лето к бабушке из России, во время прогулки недалеко от дома он решил залезть на дикорастущую яблоню, не удержался и упал вниз с высоты примерно 3,5 метра.

Удар пришелся на бетонную тротуарную плитку. Пострадавшего оперативно доставили в реанимацию.

«В настоящее время его состояние оценивается врачами как тяжелое», — сообщили в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели территорию, зафиксировали следовую картину, в рамках проверки сотрудники СК опрашивают очевидцев и родственников мальчика.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета», — заявили в СК.