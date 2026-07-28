Мальчик упал с дерева в Бобруйске и получил тяжелые травмы головы

По данным ведомства, несчастный случай произошел вечером 27 июля. Девятилетний мальчик приехал на лето к бабушке из России, во время прогулки недалеко от дома он решил залезть на дикорастущую яблоню, не удержался и упал вниз с высоты примерно 3,5 метра.
Удар пришелся на бетонную тротуарную плитку. Пострадавшего оперативно доставили в реанимацию.
«В настоящее время его состояние оценивается врачами как тяжелое», — сообщили в СК.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи осмотрели территорию, зафиксировали следовую картину, в рамках проверки сотрудники СК опрашивают очевидцев и родственников мальчика.
«Все обстоятельства произошедшего будут установлены Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета», — заявили в СК.