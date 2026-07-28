Двое уральцев обокрали маркетплейс на 2,3 млн рублей

В Екатеринбурге суд вынес приговор Дмитрию Ярину и Роману Анохину, которые обокрали маркетплейс на 2,3 миллиона рублей. Все началось в июле 2025 года.
— Ярин разработал план по хищению товаров и подыскал лиц, имеющих потребность в деньгах и осуществляющих грузоперевозки для данной платформы, а также желающих трудоустроиться в качестве водителей, предоставляя им принадлежащие ему транспортные средства, — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Так, при доставке товара в пункты выдачи преступники подменяли его на другие предметы той же категории с меньшей стоимостью и иными характеристиками. Украденным они распоряжались по своему усмотрению.
Так, в период с июля по сентябрь они похитили товары на сумму свыше 2,3 миллиона рублей. В суде Ярин и Анохин полностью признали свою вину и раскаялись, полностью возместив причиненный ущерб. При вынесении приговора данные факты стали смягчающими обстоятельствами.
Так, Дмитрию Ярину назначили 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства, а Роману Анохину — 2 года. Также были конфискованы телефон и грузовые автомобили, на которых осужденные перевозили украденный товар.
Отмечается, что был еще один участник преступной схемы. Однако уголовное дело в отношении него прекратили в связи с его смертью.