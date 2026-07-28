Двое уральцев обокрали маркетплейс на 2,3 млн рублей

— Ярин разработал план по хищению товаров и подыскал лиц, имеющих потребность в деньгах и осуществляющих грузоперевозки для данной платформы, а также желающих трудоустроиться в качестве водителей, предоставляя им принадлежащие ему транспортные средства, — пояснили в пресс-службе свердловской прокуратуры.