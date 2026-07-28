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Школьница, которая работала на мошенников, похитила у пенсионерки 5,6 млн рублей в Петербурге

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Piter.TV

Полицейские Петербурга задержали школьницу, которая работала на мошенников. Об этом рассказали в МВД России.

К правоохранителям Выборгского района 7 июля обратилась 72-летняя жительница дома 10 по проспекту Художников. По словам пенсионерки, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур, и под предлогом декларирования средств убедили отдать курьеру 5,5 млн рублей, 1,5 тыс. долларов и 170 евро. Общий материальный ущерб составил свыше 5,6 млн рублей.

Накануне была установлена причастность к совершению преступления 16-летней девушки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.