Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Новосибирской области

В Бердске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома. Ребёнка с травмами доставили в больницу, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
Происшествие случилось утром 26 июля. «С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить, как ребёнок остался без присмотра, хотя в квартире в тот момент находились его близкие родственники. После проверки будет принято процессуальное решение.
В региональном управлении СК напомнили взрослым, что нельзя оставлять окна открытыми. Даже нескольких секунд без присмотра может оказаться достаточно, чтобы ребёнок забрался на подоконник и выпал.