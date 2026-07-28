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Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Новосибирской области

Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома в Бердске.

Источник: Om1 Новосибирск

В Бердске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома. Ребёнка с травмами доставили в больницу, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Происшествие случилось утром 26 июля. «С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить, как ребёнок остался без присмотра, хотя в квартире в тот момент находились его близкие родственники. После проверки будет принято процессуальное решение.

В региональном управлении СК напомнили взрослым, что нельзя оставлять окна открытыми. Даже нескольких секунд без присмотра может оказаться достаточно, чтобы ребёнок забрался на подоконник и выпал.