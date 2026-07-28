«Нанес около 28 ударов бейсбольной битой»: семейчанина подозревают в убийстве жены

Как сообщает Telegram-канал «Криминальный Казахстан», по словам родственников погибшей, в апреле 52-летняя женщина сообщила мужу, что хочет развестись. Через несколько дней, мужчина якобы сжег ее вещи и документы, а также документы их общих детей.
"Позже он подстерег супругу и нанес ей около 28 ударов бейсбольной битой. От полученных травм женщина скончалась.
Родные погибшей утверждают, что мужчина на протяжении многих лет злоупотреблял алкоголем, избивал супругу и преследовал ее после того, как она решила уйти", — указывается в посте.
По данным Telegram-канала, после произошедшего подозреваемый скрылся, однако вскоре был задержан и арестован. Дело расследовали по статье «Убийство».
В ДП области Абай корреспонденту NUR.KZ пояснили, что в связи с передачей уголовного дела в суд департамент полиции не вправе комментировать обстоятельства дела и давать оценку доказательствам до вынесения судебного решения.