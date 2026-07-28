«Нанес около 28 ударов бейсбольной битой»: семейчанина подозревают в убийстве жены

Как сообщает Telegram-канал «Криминальный Казахстан», по словам родственников погибшей, в апреле 52-летняя женщина сообщила мужу, что хочет развестись. Через несколько дней, мужчина якобы сжег ее вещи и документы, а также документы их общих детей.