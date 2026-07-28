В Москве рейсовый автобус врезался в дерево, пострадали 17 человек

На юге Москвы пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в дерево, в результате чего пострадали 17 человек. Среди травмированных — двое грудных детей, сообщает Telegram-канал 112.
Авария произошла на улице Академика Миллионщикова, напротив больницы имени Юдина. По предварительным данным, водителю общественного транспорта внезапно стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.
Все пострадавшие оперативно госпитализированы в медицинские учреждения города для оказания помощи. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.