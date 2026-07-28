Атака беспилотников ВСУ угрожала Воронежу и области около 15 часов

Опасность атаки БПЛА сохранялась на территории Воронежской области около 15 часов. Это следует из уведомлений в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере МАКС.
Особый режим отменили в 12:17 во вторник, 28 июля. За время его действия непосредственный удар беспилотников угрожал Воронежу, Нововоронежу и Борисоглебску, а также Россошанскому, Павловскому, Бобровскому, Богучарскому, Калачеевскому, Лискинскому, Острогожскому, Бутурлиновскому районам.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в небе над одним городским округом и шестью районами региона уничтожили 33 БПЛА. Пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения.
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