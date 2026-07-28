Уфимец до смерти забил сожительницу.

По данным Следкома Башкирии, в октябре 2025 года в квартире на улице Богдана Хмельницкого между нетрезвым мужчине и его сожительницей произошел конфликт. Уфимец стал избивать женщину руками и ногами по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.