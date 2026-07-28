Уфимец до смерти забил сожительницу.

В Уфе вынесли приговор 51-летнему мужчине за смертельное избиение сожительницы. Злоумышленник получил 9 лет лишения свободы в колонии строго режима. А также взыскали с него в пользу троих детей погибшей компенсацию морального вреда по 700 тысяч каждому.
По данным Следкома Башкирии, в октябре 2025 года в квартире на улице Богдана Хмельницкого между нетрезвым мужчине и его сожительницей произошел конфликт. Уфимец стал избивать женщину руками и ногами по голове. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.