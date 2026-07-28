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В Прикамье напавший на таксиста рецидивист отправится в колонию на 4 года

Он угрожал водителю ножом, а также украл деньги с карты.

Рецидивист отправится в колонию на 4 года и 6 месяцев за то, что с ножом напал на таксиста, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ноябре 2025 года 75-летний водитель приехал на вызов в Краснокамске — пассажир попросил довезти его до Перми. Получив отказ, злоумышленник приставил нож к боку таксиста и обыскал карманы. Он забрал два телефона, три тысячи рублей наличными и банковскую карту.

После этого злоумышленник заставил водителя следовать за машиной своей подруги до микрорайона Рейд, где пересел к ней. С похищенного телефона он зашёл в онлайн-банк и перевёл на карту сожительницы около 10 тысяч рублей.

Нападавший — 40-летний мужчина без определённого места жительства, ранее неоднократно судим за имущественные преступления и преступления против личности. На момент нападения у него уже было возбуждено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде.

Суд приговорил его к 4,5 годам колонии особого режима и лишил права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев. Всего преступнику вменяли разбой, кражу с банковского счёта и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.