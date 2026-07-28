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СМИ: обвиняемого в убийстве школьницы заподозрили в растлении племянницы

Возбуждено ещё одно уголовное дело.

Источник: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти 42-летнему Фёдору Мехнину могут предъявить новое обвинение. Об этом пишут СМИ.

По данным 47news, следственное управление СКР по Ленобласти завело уголовное дело о двух эпизодах насильственных действий сексуального характера. Якобы несколько лет назад он проявил нездоровый интерес к своей малолетней племяннице, и это произошло два раза.

В самом СК пока не комментируют информацию. Напомним, девочка была зверски убита 2 июля. 4 июля Мехнина задержали в Гатчине с более чем миллионом рублей. По предварительным данным, он собирался покинуть Россию.