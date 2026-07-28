Лжепредставители Госуслуг украли у волгоградки более 6 млн рублей

Злоумышленники пообещали женщине государственную награду за погибшего в ходе специальной военной операции сына и выманили ее паспортные данные. Спустя время жертве позвонили якобы из службы поддержки портала «Госуслуги». Они заявили об угрозе банковским счетам и предложили схему «безопасной декларации» для спасения сбережений.