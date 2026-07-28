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Лжепредставители Госуслуг украли у волгоградки более 6 млн рублей

Пенсионерка в Волжском отдала курьеру 4 миллиона рублей наличными.

В городе Волжский Волгоградской области телефонные мошенники обманули 57-летнюю местную жительницу на сумму более 6 миллионов рублей.

24 июля 2026 года потерпевшая обратилась в отдел полиции. Волгоградские правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. В региональном Главке сообщили, что схема началась со звонка лжепредставителей благотворительного фонда.

Злоумышленники пообещали женщине государственную награду за погибшего в ходе специальной военной операции сына и выманили ее паспортные данные. Спустя время жертве позвонили якобы из службы поддержки портала «Госуслуги». Они заявили об угрозе банковским счетам и предложили схему «безопасной декларации» для спасения сбережений.

Поддавшись панике, женщина сняла со счетов 4 250 000 рублей наличными и передала всю сумму неизвестному мужчине на улице, который прибыл как курьер для «официального декларирования».

Убедившись в доверчивости пенсионерки, преступники через несколько дней потребовали повторной «декларации». В разные дни потерпевшая осуществила несколько переводов на подконтрольные мошенникам счета на сумму свыше 2 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей участников группы и задержания курьеров.

Правоохранители напоминают: сотрудники госорганов и банков никогда не просят передавать деньги курьерам или сообщать коды из СМС. При подозрительных звонках нужно немедленно прекращать разговор и обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, как прокуратура вмешалась в ситуацию с зарплатой в стройкомпании.