Глава зеленодольской компании обвиняется в уклонении от налогов на 23 млн рублей

Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего директора зеленодольской компании ООО «Когорта Транс». Руководителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 миллионов рублей, а также в незаконном выводе со счетов предприятия 9 миллионов.
По версии следствия, с января 2022 года по декабрь 2024 года директор вносил в налоговые декларации фиктивные сведения о сделках с 23 контрагентами. Это позволило ему, по данным следствия, не уплатить НДС на сумму, превышающую 23 миллиона рублей.
Кроме того, предполагается, что с марта 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый использовал поддельные платёжные документы, с помощью которых вывел с расчётных счетов компании более 9 миллионов рублей, искусственно занизив налоговую базу.
Сам мужчина свою вину не признаёт. Уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд Татарстана для рассмотрения по существу.