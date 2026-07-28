Глава зеленодольской компании обвиняется в уклонении от налогов на 23 млн рублей

По версии следствия, с января 2022 года по декабрь 2024 года директор вносил в налоговые декларации фиктивные сведения о сделках с 23 контрагентами. Это позволило ему, по данным следствия, не уплатить НДС на сумму, превышающую 23 миллиона рублей.