В Нижнем Новгороде сварщик ответит за пожар на стройке с ущербом свыше пяти миллионов рублей, сообщили в региональном Управлении МЧС.
Пожар возник утром 1 апреля 2026 года на стройплощадке в Канавинском районе Нижнего Новгорода из‑за нарушений при сварочных работах. Пламя охватило кровлю парковки и поднялось по фасаду строящегося дома.
Причиной возгорания стало то, что сварщик, пренебрегший защитными экранами и металлическим ящиком для огарков, допустил падение капель расплавленного металла на горючий экструдированный полистирол на кровле пристройки. В результате за считанные минуты огонь распространился на 80 квадратных метров и повредил фасад до 12-го этажа, закоптив пять квартир. Ущерб составил более пяти миллионов рублей.
Дознаватели государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС зафиксировали очаг и нашли фрагменты электродов и металлические капли в оконном проёме. Виновный признал свою вину, признание и материальное возмещение ущерба позволили завершить расследование, а дело направлено в суд.
МЧС подчёркивает: соблюдение правил пожарной безопасности при строительных и сварочных работах жизненно необходимо — одна беспечная ошибка может привести к катастрофе.
Ранее сообщалось, что 18-летний нижегородец погиб на пожаре, занимаясь сваркой.