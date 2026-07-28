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В Нижнем Новгороде сварщик ответит за пожар на стройке с ущербом свыше пяти миллионов рублей

Происшествие случилось в апреле 2026 года.

В Нижнем Новгороде сварщик ответит за пожар на стройке с ущербом свыше пяти миллионов рублей, сообщили в региональном Управлении МЧС.

Пожар возник утром 1 апреля 2026 года на стройплощадке в Канавинском районе Нижнего Новгорода из‑за нарушений при сварочных работах. Пламя охватило кровлю парковки и поднялось по фасаду строящегося дома.

Причиной возгорания стало то, что сварщик, пренебрегший защитными экранами и металлическим ящиком для огарков, допустил падение капель расплавленного металла на горючий экструдированный полистирол на кровле пристройки. В результате за считанные минуты огонь распространился на 80 квадратных метров и повредил фасад до 12-го этажа, закоптив пять квартир. Ущерб составил более пяти миллионов рублей.

Дознаватели государственного пожарного надзора и эксперты Испытательной пожарной лаборатории МЧС зафиксировали очаг и нашли фрагменты электродов и металлические капли в оконном проёме. Виновный признал свою вину, признание и материальное возмещение ущерба позволили завершить расследование, а дело направлено в суд.

МЧС подчёркивает: соблюдение правил пожарной безопасности при строительных и сварочных работах жизненно необходимо — одна беспечная ошибка может привести к катастрофе.

Ранее сообщалось, что 18-летний нижегородец погиб на пожаре, занимаясь сваркой.

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