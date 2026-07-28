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Автобус, попавший в ДТП на юге Москвы, въехал в дерево

Водитель попавшего в ДТП на юге Москвы автобуса въехал в дерево.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дерево на юге Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что автобус наехал на препятствие на юге Москвы. Предварительно, пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей.

«По предварительным данным, около 10.30 на улице Академика Миллионщикова… водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)», — говорится в сообщении.

Сейчас медики осматривают пассажиров общественного транспорта.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекци.