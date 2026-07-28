В Красноярске на Ярыгинской набережной избили 24-летнего парня

Полицейские выяснили, что между ними произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Одного из нападавших уже задержали — им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотических веществ 39-летний мужчина. Из-за чего произошел конфликт — пока неизвестно.