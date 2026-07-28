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В Новосибирске осудили мужчину за убийство сына кинжалом и шашкой

Суд назначил преступнику 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве собственного сына. Ему назначили 9 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

События произошли 28 мая 2025 года. Мужчина напал на родственника, нанеся ему не менее шести ударов кинжалом и казацкой шашкой. Оружие попало в область жизненно важных органов и правое плечо потерпевшего. От полученных ранений молодой человек скончался на месте происшествия.

Суд назначил новосибирцу срок в исправительной колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу подсудимый останется под стражей.

Также суд частично удовлетворил иски родственников погибшего. С осужденного взыскали по 1 000 000 рублей в пользу матери и сестры убитого. Эти деньги пойдут на компенсацию морального вреда. Приговор пока не вступил в силу.