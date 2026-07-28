В Новосибирске осудили мужчину за убийство сына кинжалом и шашкой

События произошли 28 мая 2025 года. Мужчина напал на родственника, нанеся ему не менее шести ударов кинжалом и казацкой шашкой. Оружие попало в область жизненно важных органов и правое плечо потерпевшего. От полученных ранений молодой человек скончался на месте происшествия.