Директора стройфирмы арестовали за нарушения прав дольщиков в Омске

По версии следствия, в преступную схему вошли несколько лиц: руководители фонда защиты прав дольщиков, двух строительных организаций и надзорного органа. Они знали, что строительные работы выполнены не в полном объеме и в домах есть серьезные дефекты, которые делают проживание там опасным. Несмотря на это, они решили завершить строительство и инициировали ввод домов в эксплуатацию и заселение граждан.