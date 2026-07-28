Директора стройфирмы арестовали за нарушения прав дольщиков в Омске

В Омске по инициативе следственных органов суд избрал меру пресечения руководителю строительной организации, который обвиняется в нарушении прав дольщиков. Как сообщили в СУ СК России по Омской области, уголовное дело связано с двумя многоквартирными домами на улице Перелета.
По версии следствия, в преступную схему вошли несколько лиц: руководители фонда защиты прав дольщиков, двух строительных организаций и надзорного органа. Они знали, что строительные работы выполнены не в полном объеме и в домах есть серьезные дефекты, которые делают проживание там опасным. Несмотря на это, они решили завершить строительство и инициировали ввод домов в эксплуатацию и заселение граждан.
27 июля генеральному директору одной из подрядных организаций предъявили обвинение в пособничестве в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подготовил документы для получения разрешения на ввод дома по адресу: улица Перелета, дом 1, зная, что ряд значимых строительно-монтажных работ не выполнен. Сегодня суд по ходатайству следствия заключил его под стражу на два месяца.
Ранее мы рассказывали, что Омская область оказалась в топ-5 по защите прав обманутых дольщиков. В регионе восстанавливают права граждан по 15 проблемным домам, но в случае с домами на улице Перелета строительные дефекты оказались настолько серьёзными, что дольщики до сих пор не могут заселиться.