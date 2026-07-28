Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке Камышина

Трагедия произошла в Камышине в ночь на 27 июля. В.

Трагедия произошла в Камышине в ночь на 27 июля. В одной из комнат на седьмом этаже бывшего девятиэтажного общежития в 11 квартале вспыхнул пожар. Хозяин жилья, по всей видимости, пытаясь спастись от огня, выпрыгнул из окна и разбился насмерть. Тело его гостя обнаружили позднее в коридоре.

По предварительным данным, сообщили в СУ СК по Волгоградской области, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении в комнате. Двое приятелей, как выяснилось, на протяжении длительного времени употребляли спиртные напитки и курили. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено.

Напомним, накануне в ГУ МЧС сообщали о гибели 55-летнего мужчина в пожаре в Камышине.

Фото СУ СК по Волгоградской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше