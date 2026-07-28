Директор сочинского депозитария не смог оспорить приговор по делу о 220 млн

«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи сотрудники полиции и ФСБ задержали четверых подозреваемых в хищении 3,2 млн руб. у участника СВО, которые обманом убедили его передать карту и SIM-карту для фиктивного оформления документов. Все фигуранты заключены под стражу по делу о мошенничестве, им грозит до 10 лет колонии, правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.