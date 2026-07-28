Директор сочинского депозитария не смог оспорить приговор по делу о 220 млн

Как установил суд, с 2022 года Лазарев использовал доступ к индивидуальным сейфовым ячейкам клиентов депозитария и похитил из них свыше 220 млн руб.
В последнем слове подсудимый утверждал, что не намеревался совершать кражу и рассчитывал вернуть похищенные средства. Он заявил о раскаянии и просил суд предоставить возможность возместить ущерб потерпевшим.
Однако судебная коллегия признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Приговор, которым Лазарева признали виновным по 24 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), а также по трем эпизодам ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), оставили в силе.
Согласно судебному решению, осужденному назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Дополнительно ему запретили заниматься финансовой деятельностью сроком на один год. Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил в полном объеме.
После рассмотрения апелляции приговор вступил в законную силу.
«Ъ-Кубань» писал, что в Сочи сотрудники полиции и ФСБ задержали четверых подозреваемых в хищении 3,2 млн руб. у участника СВО, которые обманом убедили его передать карту и SIM-карту для фиктивного оформления документов. Все фигуранты заключены под стражу по делу о мошенничестве, им грозит до 10 лет колонии, правоохранители проверяют их на причастность к другим аналогичным преступлениям.