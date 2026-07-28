Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток утонул во время катания на сапах в Горелово

Юноша спрыгнул в воду, но так и не выплыл.

Источник: Комсомольская правда

17-летний юноша погиб во время катания на сапборде в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Трагедия произошла 27 июля на озере в Горелово. По предварительным данным, юноша катался на сапборде, прыгнул в воду и исчез из виду. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы обследовали дно и обнаружили тело погибшего. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

— Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося, — уточняется в сообщении.

Главное следственное управление СК по Петербургу напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при катании на сапбордах. Важно использовать спасательный жилет и не прыгать в незнакомых местах.