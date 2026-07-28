Подросток утонул во время катания на сапах в Горелово

Трагедия произошла 27 июля на озере в Горелово. По предварительным данным, юноша катался на сапборде, прыгнул в воду и исчез из виду. Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место водолазы обследовали дно и обнаружили тело погибшего. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.