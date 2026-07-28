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Неизвестный бросил горящий предмет на территорию школы под Воронежем

Инцидент произошёл в посёлке Отрадное.

Источник: АиФ Воронеж

Неизвестный поджёг детскую площадку на территории школы в ЖК «Черёмушки» в посёлке Отрадное под Воронежем. Действия злоумышленника попали в объективы камер видеонаблюдения. Кадры появились в социальных сетях.

Инцидент произошёл ранним утром в понедельник, 27 июля. Неизвестный, на котором была надета чёрная куртка с капюшоном, зажёг что-то в руке и перебросил горящий предмет через забор. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

На текущий момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личность поджигателя и все обстоятельства произошедшего.

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