Неизвестный бросил горящий предмет на территорию школы под Воронежем

Неизвестный поджёг детскую площадку на территории школы в ЖК «Черёмушки» в посёлке Отрадное под Воронежем. Действия злоумышленника попали в объективы камер видеонаблюдения. Кадры появились в социальных сетях.
Инцидент произошёл ранним утром в понедельник, 27 июля. Неизвестный, на котором была надета чёрная куртка с капюшоном, зажёг что-то в руке и перебросил горящий предмет через забор. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
На текущий момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личность поджигателя и все обстоятельства произошедшего.
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