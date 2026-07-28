Прокуратура помогла вернуть воронежской пенсионерке 212 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Борисоглебская межрайонная прокуратура восстановила справедливость в отношении пожилой женщины, ставшей жертвой интернет-аферистов. В марте 2026 года 64-летняя местная жительница, пытаясь найти дистанционный заработок, установила на телефон приложение для переписки. Неизвестные убедили ее, что для трудоустройства необходимо перевести деньги на различные счета. Доверчивая женщина выполнила требования и лишилась крупной суммы.