В Новосибирске рабочему выплатят 770 тысяч после тяжелой травмы на производстве

В Новосибирске прокуратура Кировского района через суд взыскала с работодателя более 770 тысяч рублей в пользу сотрудника, который получил тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Проверку исполнения трудового законодательства прокуратура провела совместно с Государственной инспекцией труда после несчастного случая на производстве.
Установлено, что 64-летний работник получил тяжкий вред здоровью во время установки механической коробки передач на автомобиль КАМАЗ при исполнении трудовых обязанностей.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и утраченного заработка.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. В пользу пострадавшего взыскали 650 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 120 тысяч рублей утраченного заработка.