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В Новосибирске рабочему выплатят 770 тысяч после тяжелой травмы на производстве

Прокуратура через суд добилась компенсации морального вреда и утраченного заработка.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прокуратура Кировского района через суд взыскала с работодателя более 770 тысяч рублей в пользу сотрудника, который получил тяжелую травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Проверку исполнения трудового законодательства прокуратура провела совместно с Государственной инспекцией труда после несчастного случая на производстве.

Установлено, что 64-летний работник получил тяжкий вред здоровью во время установки механической коробки передач на автомобиль КАМАЗ при исполнении трудовых обязанностей.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда и утраченного заработка.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. В пользу пострадавшего взыскали 650 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 120 тысяч рублей утраченного заработка.