На Урале арестовали бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве

По данным пресс-службы, УФСБ в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ГУМВД России по региону, установлено, что предприниматель с 2023 по 2024 годы заключал с жителями Челябинской области договоры подряда на строительство жилых домов. Клиенты вносили предоплату, рассчитывая получить готовое жильё, однако условия застройщиком исполнялись частично либо строительство не завершалось. Ущерб составил 15 миллионов рублей.