Названа причина ДТП в Москве с 17 пострадавшими

По данным столичной ГАИ, ДТП произошло на улице Академика Миллионщикова, в районе дома № 1 стр. 2. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Пять пассажиров автобуса доставлены в медучреждения. В оперативных службах ТАСС уточнили, что всего пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора ГУП «Мосгортранс» Н. А. Асаула, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.