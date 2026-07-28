Названа причина ДТП в Москве с 17 пострадавшими

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Плохое самочувствие водителя автобуса стало причиной ДТП в Москве, где пострадали 17 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем. Он потерял управление, после чего транспортное средство врезалось в дерево», — сказал собеседник агентства.
В Мосгортрансе подтвердили, что водитель не справился с управлением из-за кратковременного ухудшения здоровья.
«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса — Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», — говорится в сообщении.
Там уточняется, что в ГУП «Мосгортранс» водитель работает около четырех лет и зарекомендовал себя с хорошей стороны. В день инцидента он прошел медосмотр в установленном порядке, межсменный отдых накануне был обеспечен.
«Нарушений трудовой и линейно-транспортной дисциплины водитель не имеет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. ГУП “Мосгортранс” окажет всестороннее содействие пострадавшим в получении страховых выплат», — отметили в компании.
По данным столичной ГАИ, ДТП произошло на улице Академика Миллионщикова, в районе дома № 1 стр. 2. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в дерево. Пять пассажиров автобуса доставлены в медучреждения. В оперативных службах ТАСС уточнили, что всего пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора ГУП «Мосгортранс» Н. А. Асаула, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.