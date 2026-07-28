Fuji: в Японии при взрыве в ТЦ после землетрясения погибли люди

Префектура Кумамото ранее уже подвергалась разрушительным стихийным бедствиям. В 2016 году в результате мощного землетрясения в этом регионе погибли более 50 человек, около 1,8 тысячи получили ранения, а десятки тысяч жилых домов были повреждены или разрушены.