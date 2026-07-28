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Fuji: в Японии при взрыве в ТЦ после землетрясения погибли люди

В японской префектуре Кумамото после мощного землетрясения произошел взрыв и обрушение второго этажа в торговом центре Aeon Mall. По данным телеканала Fuji, в результате ЧП есть погибшие и раненые, под завалами заблокированы люди. На месте идет спасательная операция, аэропорт Кумамото закрыт.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В результате взрыва и обрушения конструкций в торговом центре в японской префектуре Кумамото погибли люди. Об этом сообщает телеканал Fuji со ссылкой на экстренные службы. ЧП произошло на фоне серии мощных землетрясений на острове Кюсю.

Ранее пожарно-спасательная служба Камимасики сообщила, что около 17:50 по местному времени в центральной части здания произошел взрыв, вызвавший частичное обрушение второго этажа. В момент ЧП в здании находилось множество людей, около 200 человек удалось оперативно эвакуировать на парковку.

Стихия спровоцировала серьезный транспортный коллапс: на Кюсю временно приостановили движение высокоскоростных поездов «Синкансэн», а аэропорт Кумамото полностью прекратил работу. При этом Комитет по ядерному регулированию Японии заявил, что аномалий в работе трех близлежащих АЭС не обнаружено.

Префектура Кумамото ранее уже подвергалась разрушительным стихийным бедствиям. В 2016 году в результате мощного землетрясения в этом регионе погибли более 50 человек, около 1,8 тысячи получили ранения, а десятки тысяч жилых домов были повреждены или разрушены.