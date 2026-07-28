На Урале возбудили дело из-за гибели ученого Зезина

Ученые взяли у детей телефон родителей и договорились, что довезут ребят до института и передадут семьям. Вечером туда подъехали четыре машины. Вышедшие из них люди, одним из которых, как утверждает Вегнер, был отец несовершеннолетних, начали избивать специалиста, а когда он почти потерял сознание — набросились на его коллегу.