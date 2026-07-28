На Урале возбудили дело из-за гибели ученого Зезина

«В соцмедиа размещена публикация, согласно которой председателю СК России Бастрыкину А. И. направлено обращение, связанное с расследованием обстоятельств смерти пожилого мужчины в Свердловской области. По словам заявителя, потерпевшего жестоко избили перед тем, как он скончался. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — говорится в релизе.
Бастрыкин ждет от подчиненных доклада о расследовании.
Как сообщил Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, его директор, известный ученый-аграрий Никита Зезин умер 22 июля на 68-м году жизни. Депутат областного заксобрания Вячеслав Вегнер рассказал в соцсети «ВКонтакте», что незадолго до смерти исследователя жестоко избили.
По словам парламентария, Зезин со своим заместителем Александром Шаниным осматривали опытные поля. На одном из них они увидели детей на квадроциклах, ездивших по ним и уничтожавших посевы.
Ученые взяли у детей телефон родителей и договорились, что довезут ребят до института и передадут семьям. Вечером туда подъехали четыре машины. Вышедшие из них люди, одним из которых, как утверждает Вегнер, был отец несовершеннолетних, начали избивать специалиста, а когда он почти потерял сознание — набросились на его коллегу.
В результате сердце пострадавшего не выдержало — спустя несколько дней он умер. Депутат считает произошедшее убийством.
Никита Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал 260 научных трудов, монографий и книг. Прощание с ним прошло 27 июля.