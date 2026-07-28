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Пенсионер на «Форде» врезался в забор и погиб в воронежской Россоши

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Россошанском районе Воронежской области разбился 65-летний водитель. Как сообщили в региональном управлении МВД, авария случилась 27 июля в 17:40 в селе Поповка на улице Садовой, у дома № 1.

По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля «Форд Фиеста» неправильно выбрал положение машины на дороге, из-за чего вылетел с проезжей части и врезался в заборное ограждение частного домовладения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают точные причины и все обстоятельства трагедии.