Пенсионер на «Форде» врезался в забор и погиб в воронежской Россоши

По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля «Форд Фиеста» неправильно выбрал положение машины на дороге, из-за чего вылетел с проезжей части и врезался в заборное ограждение частного домовладения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.