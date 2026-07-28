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Жители Быково опасаются пожаров из-за халатности местных служб

На сообщение об искрящихся проводах не отреагировала ни одна из экстренных служб.

Жительница рабочего посёлка Быково поделилась: местные жители опасаются пожаров. Причиной, по её словам, может стать халатность местных служб.

«Около половины 12-го ночи 27 июля я заметила искрящиеся провода у моего дома. Набрала номер 101, объяснила ситуацию. Меня перенаправили в единую диспетчерскую службу. Позвонила в ЕДС, предположила, что это могут быть линии Ростелекома», — рассказывает женщина.

Диспетчер пообещала позвонить электрикам. Но оказалось, что все заняты. К утру один из проводов всё же оборвался и упал на сухую траву.

«Учитывая погодные условия, всё могло закончиться плохо уже минувшей ночью. До сих пор электрики к нам на пришли, в Ростелекоме, куда я также обратилась, сказали, чтобы специалистов мы ожидали в течение трёх рабочих дней», — жалуется жительница посёлка и просит подсказать: куда можно обратиться, чтобы не случилось беды, раз уж представители экстренных служб не спешат на помощь.

Ранее vlg.aif.ru поделился видео пожаров, которые полыхали в разных районах Волгоградской области, в том числе, в Быковском районе в ночь на 27 июля.