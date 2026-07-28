Жители Быково опасаются пожаров из-за халатности местных служб

«Учитывая погодные условия, всё могло закончиться плохо уже минувшей ночью. До сих пор электрики к нам на пришли, в Ростелекоме, куда я также обратилась, сказали, чтобы специалистов мы ожидали в течение трёх рабочих дней», — жалуется жительница посёлка и просит подсказать: куда можно обратиться, чтобы не случилось беды, раз уж представители экстренных служб не спешат на помощь.