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В Краснодаре при строительстве батутного центра похитили 312 млн рублей

В Краснодаре будут судить троих участников махинаций на 312 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор строительной компании и двое ее сообщников предстанут перед судом по делу о хищении бюджетных средств при строительстве батутного центра в Краснодаре.

По данным полиции, 53-летняя жительница Ростова-на-Дону с 39-летним краснодарцем и 65-летней ростовчанкой заключила два госконтракта на строительство объекта.

— Получив аванс, злоумышленники выполнили только часть работ. После расторжения первого контракта они присвоили 235 млн рублей, а затем по такой же схеме похитили еще 77 млн рублей. Общий ущерб составил 312 млн рублей, — сообщили в полиции Кубани.

Уголовное дело расследовало краевое ГСУ при оперативном сопровождении УЭБиПК. На имущество обвиняемых наложен арест. Дело направлено в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.