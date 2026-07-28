В Краснодаре при строительстве батутного центра похитили 312 млн рублей

— Получив аванс, злоумышленники выполнили только часть работ. После расторжения первого контракта они присвоили 235 млн рублей, а затем по такой же схеме похитили еще 77 млн рублей. Общий ущерб составил 312 млн рублей, — сообщили в полиции Кубани.