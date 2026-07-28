Экс-подрядчики ответят в суде за хищение 37 млн рублей при реставрации Биржи

По версии следствия, в 2020 году фигуранты разработали план хищения денег, выделенных на реставрацию Биржи. Общая сумма финансирования составляла более 287 млн рублей. Для участия в конкурсе они предоставили подложные документы о наличии на счете компании почти 60 млн рублей, хотя на самом деле там было около 49,5 млн рублей.