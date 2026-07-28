Мошенники обманули пенсионерку из Волжского на 6 миллионов рублей

Через некоторое время поступил новый звонок — якобы из службы поддержки «Госуслуг». Мошенники сообщили, что данные женщины попали к преступникам и теперь ее банковские счета в опасности. Чтобы «спасти» деньги, они предложили сделать «безопасную декларацию». Испуганная женщина сняла 4 250 000 рублей и отдала их курьеру, который приехал к ней домой.