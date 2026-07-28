Патрулирование лесов усилили в Самарской области из-за жары

В регионе постоянно создают и обновляют минерализованные полосы, которые являются барьером на пути огня. Планы на 2026 год выполнены на 52%. Всего в нынешнем году в лесах Самарской области появятся около 165 километров таких полос. Кроме того, на лесных территориях установили и обновили 192 шлагбаума.