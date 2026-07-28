Мать школьницы, которую сбил самокатчик в Башкирии, обратилась к Бастрыкину

В приемную председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Нефтекамска по вопросу травмирования ее девятилетней дочери в результате наезда на нее электросамоката. В июне этого года подросток за рулем средства индивидуальной мобильности столкнулся с девочкой, передвигавшейся на велосипеде. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.