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Мать школьницы, которую сбил самокатчик в Башкирии, обратилась к Бастрыкину

Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по уголовному делу в связи с обращением о травмировании ребенка в Нефтекамске. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В приемную председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте» обратилась жительница Нефтекамска по вопросу травмирования ее девятилетней дочери в результате наезда на нее электросамоката. В июне этого года подросток за рулем средства индивидуальной мобильности столкнулся с девочкой, передвигавшейся на велосипеде. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В следкоме Башкирии по этому факту возбуждено уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.