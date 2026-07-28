Суд приговорил россиянина к 20 годам за подготовку подрыва командира ВС РФ

Южный окружной военный суд приговорил россиянина к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части по заданию Киева. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
Осужденного зовут Аман Кульсиитов (внесен в перечень террористов и экстремистов), он является уроженцем Оренбурга.
По данным следствия, в 2023 году Кульсиитов, находясь в Оренбурге, вступил в преступный сговор с представителями украинской разведки.
В сентябре того же года он получил задание от куратора приехать в Ростов-на-Дону, арендовать жилье и собрать сведения об объекте теракта. Он должен был подорвать командира части ВС РФ в Ростове-на-Дону.
Кульсиитов прибыл к тайнику и забрал из него взрывчатку, которую силовики заранее заменили на муляжи. Он был задержан.
Против него возбудили дело по нескольким статьям УК РФ, включая госизмену.
По решению суда, первые пять лет фигурант проведет в тюрьме. Оставшуюся часть 20-летнего срока он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.