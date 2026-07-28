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Житель Башкирии лишился иномарки за повторное управление в пьяном виде

Житель Башкирии лишился иномарки за повторное управление в пьяном виде.

Источник: Башинформ

Белебеевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, который повторно сел за руль в нетрезвом виде, будучи уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Судом установлено, что в мае 2026 года мужчина управлял автомобилем марки Mitsubishi Lancer, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При этом ещё в августе прошлого года он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Противоправные действия нарушителя были пресечены сотрудниками дорожно-патрульной службы. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал свою вину в содеянном.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Принадлежащая ему иномарка конфискована в доход государства.