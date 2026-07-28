Более 43 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю

Свыше 43 миллионов рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Всего было зарегистрировано 51 преступление, связанное с мошенничеством. Самыми часто используемыми преступными схемами стали звонки от «службы безопасности банка» (16 случаев), предложения дополнительного заработка (12 случаев) и мошенничество при совершении онлайн-покупок (9 случаев).
Ранее мы писали, что лжесотрудник ФСБ обманул жительницу Дзержинска на 15 миллионов рублей.