Более 43 миллионов рублей похитили мошенники у нижегородцев за минувшую неделю

Всего было зарегистрировано 51 преступление, связанное с мошенничеством. Самыми часто используемыми преступными схемами стали звонки от «службы безопасности банка» (16 случаев), предложения дополнительного заработка (12 случаев) и мошенничество при совершении онлайн-покупок (9 случаев).