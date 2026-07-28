Под Выборгом мужчина напал на пасынков и забаррикадировался на чердаке с винтовкой

В Выборгском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали 56-летнего мужчину, который напал на своих взрослых пасынков, а затем забаррикадировался на чердаке дома с пневматической винтовкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.