СК возбудил уголовное дело по факту смерти ученого Зезина после избиения

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер назвал гибель ученого убийством и обратился к главе СКР. По его словам, инцидент начался с того, что 67-летний исследователь Зезин и его заместитель Александр Шанин помогли детям на квадроциклах, которые застряли в грязи на опытных полях и портили посевы. Ученые связались с родителями и договорились передать детей у здания института.