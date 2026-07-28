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СК возбудил уголовное дело по факту смерти ученого Зезина после избиения

СК РФ возбудил уголовное дело после жестокого избиения директора УрФАНИЦ УрО РАН Никиты Зезина, скончавшегося через несколько дней после нападения. Ученый вместе с коллегой помог застрявшим на квадроциклах на опытных полях детям, однако приехавшие родители и их знакомые жестоко избили 67-летнего агрария.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по сообщению о жестоком избиении известного ученого-агрария, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, после которого он скончался. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер назвал гибель ученого убийством и обратился к главе СКР. По его словам, инцидент начался с того, что 67-летний исследователь Зезин и его заместитель Александр Шанин помогли детям на квадроциклах, которые застряли в грязи на опытных полях и портили посевы. Ученые связались с родителями и договорились передать детей у здания института.

Однако у здания института на ученых напали. Из четырех приехавших машин вышли люди, включая отца детей, и сразу начали избивать 67-летнего Зезина. Когда тот потерял сознание, нападавшие переключились на его заместителя. Спустя несколько дней, 22 июля, ученый скончался от полученных травм и перенесенного стресса.

Следственные органы СК России по Свердловской области расследуют уголовное дело, устанавливаются все участники нападения. Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.

СК