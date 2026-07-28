СК возбудил уголовное дело по факту смерти ученого Зезина после избиения

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по сообщению о жестоком избиении известного ученого-агрария, директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина, после которого он скончался. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер назвал гибель ученого убийством и обратился к главе СКР. По его словам, инцидент начался с того, что 67-летний исследователь Зезин и его заместитель Александр Шанин помогли детям на квадроциклах, которые застряли в грязи на опытных полях и портили посевы. Ученые связались с родителями и договорились передать детей у здания института.
Однако у здания института на ученых напали. Из четырех приехавших машин вышли люди, включая отца детей, и сразу начали избивать 67-летнего Зезина. Когда тот потерял сознание, нападавшие переключились на его заместителя. Спустя несколько дней, 22 июля, ученый скончался от полученных травм и перенесенного стресса.
Следственные органы СК России по Свердловской области расследуют уголовное дело, устанавливаются все участники нападения. Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль.