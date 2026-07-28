Отец Екатерины Тарховой отказался давать показания против дочери

В зале суда выступил Сергей Логинов, в прошлом — имеющий несколько судимостей криминальный авторитет. В 1990-х годах он был женат на Людмиле Тарховой и стал отцом Екатерины, но затем его отношения с семьей испортились. Девочке даже долгое время не говорили, кто её отец.