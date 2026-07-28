Отец Екатерины Тарховой отказался давать показания против дочери

В Самарском областном суде продолжается процесс по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи.
В зале суда выступил Сергей Логинов, в прошлом — имеющий несколько судимостей криминальный авторитет. В 1990-х годах он был женат на Людмиле Тарховой и стал отцом Екатерины, но затем его отношения с семьей испортились. Девочке даже долгое время не говорили, кто её отец.
Логинов назвал себя «биологическим отцом» Тарховой, которая при этих словах усмехнулась. Он отказался давать показания против дочери. Успел лишь заметить, что «Екатерина сильная личность, себе на уме, у неё есть некоторая злоба».