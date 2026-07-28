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Приятеля вербовщика в ИГИЛ* задержали в Петербурге

Оперативники проверяют, переводил ли он деньги террористам.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге задержали мигранта, который полгода общался с террористом из «Исламского государства»* и не сообщил об этом в полицию. Теперь ему грозит тюремное заключение.

27-летний мужчина познакомился в Telegram с участником ИГИЛ*, который находился в международном розыске. Собеседник убеждал его вступить в группировку и выехать в Сирию для участия в боевых действиях, а также переводить деньги на поддержку террористов. Мужчина не прервал общение и не обратился в полицию. Полгода он переписывался с вербовщиком, зная о его преступных намерениях.

— Задержанный не сообщил о вербовке в правоохранительные органы. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до года лишения свободы, — пишет 78.ru.

Сейчас оперативники выясняют, совершал ли он денежные переводы террористам. Если это подтвердится, ему грозит новое дело — до 15 лет колонии. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ.

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