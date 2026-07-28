Приятеля вербовщика в ИГИЛ* задержали в Петербурге

27-летний мужчина познакомился в Telegram с участником ИГИЛ*, который находился в международном розыске. Собеседник убеждал его вступить в группировку и выехать в Сирию для участия в боевых действиях, а также переводить деньги на поддержку террористов. Мужчина не прервал общение и не обратился в полицию. Полгода он переписывался с вербовщиком, зная о его преступных намерениях.