В Самарской области обнаружили пляж с норовирусом

Также вода не соответствует по микробиологическим показателям на пляжах на островах Орлово, Сакулино1 и Сакулино2 в Новокуйбышевске.
Кроме того, отклонения от нормативов зафиксированы в местах рекреации в Красноглинском районе, в районе Барбошиной поляны, Фестивальной поляны и на пляже в санатории «Можайский» на Волге в Самаре.
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