В Ростове упавшие деревья на несколько дней перекрыли доступ к жилым домам

Так, на улице 28 линия уже несколько дней лежит громадное дерево, перегораживая трамвайную линию. Рядом — госпиталь для ветеранов и поликлиника. Пациентам, особенно инвалидам-колясочникам, стало сложно добраться в стационар и на прием к врачу из-за того, что трамваи теперь не ходят.