В Ростове упавшие деревья на несколько дней перекрыли доступ к жилым домам

В Ростове-на-Дону до сих пор остро ощущаются последствия стихии, обрушившейся на регион в минувшие выходные. Коммунальщики не успевают оперативно убирать с улиц упавшие многолетние деревья, в результате у горожан возникают проблемы.
Так, на улице 28 линия уже несколько дней лежит громадное дерево, перегораживая трамвайную линию. Рядом — госпиталь для ветеранов и поликлиника. Пациентам, особенно инвалидам-колясочникам, стало сложно добраться в стационар и на прием к врачу из-за того, что трамваи теперь не ходят.
А те, кто проживает в доме напротив, не могут попасть к себе обычным путем — через калитку, так как ее забаррикадировал большой ствол дерева. Жильцам приходится использовать для этого нестандартные пути.
— Я захожу к себе через окно с улицы или перелезаю в свой двор через соседский забор, если соседи дома, — рассказал «РГ» житель дома 41 на 28 линии Эдуард.
Картину разрухи дополняет два покореженных автомобиля, на которых также лежит часть рухнувшего дерева.
Кроме того, на 28 линии частично несколько дней нет электричества. А на соседней улице Буйнакской оно отсутствует с 25 июля. Местные жители с нетерпением ждут, когда сотрудники коммунальных служб решат проблемы.