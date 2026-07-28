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В Крыму водитель BMW насмерть сбил двух пешеходов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости. Иномарка насмерть сбила двух пожилых человек на пешеходном переходе в Крыму, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает прокуратура республики.

Источник: Госавтоинспекция Крыма/VK

По данным ведомства, ДТП произошло в Ленинском районе.

«По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X5, двигаясь на автодороге Ленино-Мысово в районе села Семеновка, совершил наезд на двух пешеходов 74 и 80 лет, которые двигались по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что пешеходы скончались от полученных травм, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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