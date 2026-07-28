В Прикамье обвиняемый за изнасилование девочки бизнесмен останется под стражей

Следствие установило, что бизнесмен приглашал в кафе несовершеннолетних девушек и склонял подростков к употреблению синтетических наркотиков. Как минимум один раз он воспользовался беспомощным состоянием одной из девочек и надругался над ней. Свои преступления он совершал в потайной комнате, скрытой от остальных.