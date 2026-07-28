В Прикамье обвиняемый за изнасилование девочки бизнесмен останется под стражей

В Пермском крае продолжается судебный процесс над 53-летним бизнесменом из Большой Сосновы. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.
В отношении владельца придорожного кафе следственный управление СК РФ возбудило уголовное дело. Подозреваемого в склонении подростков к употреблению наркотиков и изнасиловании задержали в ноябре прошлого года, в начале декабря — отправили в СИЗО.
Следствие установило, что бизнесмен приглашал в кафе несовершеннолетних девушек и склонял подростков к употреблению синтетических наркотиков. Как минимум один раз он воспользовался беспомощным состоянием одной из девочек и надругался над ней. Свои преступления он совершал в потайной комнате, скрытой от остальных.
Уголовное дело рассматривает Свердловский районный суд Перми. Бизнесмен останется под стражей до 23 сентября 2026 года. По информации «Эхо в Перми», максимальное наказание за совершенные преступления составляет 20 лет.