Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане осудили банду вымогателей и насильников из Лениногорска

Ближайшие годы они проведут в местах лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане вынесли приговор трем жителям Лениногорска, которые объединились в организованную преступную группу и совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений — от вымогательства до изнасилования и распространения порнографии. Двое фигурантов отправятся в колонии на сроки от 4,5 до 8 лет, третий получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.

Как установили следствие и суд, в 2024 году трое ранее неоднократно судимых мужчин создали организованную группу, действуя как совместно, так и по отдельности. Жертвами злоумышленников становились местные жители: под надуманными предлогами они вымогали деньги у двух горожан — 250 тысяч и 500 тысяч рублей. Кроме того, двое из фигурантов, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Один из нападавших снял происходящее на видео и выложил запись в интернет.

Суд признал всех троих виновными по нескольким статьям УК РФ, включая нарушение неприкосновенности жилища и частной жизни, угрозу убийством, незаконный оборот порнографических материалов и вымогательство. Двое подсудимых отправятся в колонии общего и особого режима, третий получил 3,5 года условно. Приговор вступил в законную силу.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше