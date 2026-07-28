В Татарстане осудили банду вымогателей и насильников из Лениногорска

В Татарстане вынесли приговор трем жителям Лениногорска, которые объединились в организованную преступную группу и совершили серию тяжких и особо тяжких преступлений — от вымогательства до изнасилования и распространения порнографии. Двое фигурантов отправятся в колонии на сроки от 4,5 до 8 лет, третий получил условный срок. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.
Как установили следствие и суд, в 2024 году трое ранее неоднократно судимых мужчин создали организованную группу, действуя как совместно, так и по отдельности. Жертвами злоумышленников становились местные жители: под надуманными предлогами они вымогали деньги у двух горожан — 250 тысяч и 500 тысяч рублей. Кроме того, двое из фигурантов, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Один из нападавших снял происходящее на видео и выложил запись в интернет.
Суд признал всех троих виновными по нескольким статьям УК РФ, включая нарушение неприкосновенности жилища и частной жизни, угрозу убийством, незаконный оборот порнографических материалов и вымогательство. Двое подсудимых отправятся в колонии общего и особого режима, третий получил 3,5 года условно. Приговор вступил в законную силу.