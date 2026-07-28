В Татарстане осудили банду вымогателей и насильников из Лениногорска

Как установили следствие и суд, в 2024 году трое ранее неоднократно судимых мужчин создали организованную группу, действуя как совместно, так и по отдельности. Жертвами злоумышленников становились местные жители: под надуманными предлогами они вымогали деньги у двух горожан — 250 тысяч и 500 тысяч рублей. Кроме того, двое из фигурантов, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины, совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Один из нападавших снял происходящее на видео и выложил запись в интернет.