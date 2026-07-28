Нижегородского бухгалтера осудили за мошенничество

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего бухгалтера коммерческой организации. Она признана виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в своем макс-канале.
С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года подсудимая неправомерно включила налог на добавленную стоимость при формировании налоговой декларации за четвертый квартал 2019 года. Она указала, что автомобиль BMW был приобретен для нужд фирмы (хотя на самом деле он использовался в личных целях женщины) и добилась возмещения НДС на сумму свыше 600 тысяч рублей.
Злоумышленнице удалось ввести в заблуждение не только гендиректора организации, утвердившего декларацию, но и сотрудников налоговой службы Ленинского района. Завладев бюджетными средствами, бухгалтер распорядилась ими по своему усмотрению.
В процессе следствия подсудимая признала себя виновной и возместила причиненный ущерб. Суд оштрафовал ее на 450 тысяч рублей и запретил заниматься бухгалтерской деятельностью в течение двух лет.
Напомним, что в Нижегородской области утверждено обвинение против девяти участников сети страхового мошенничества.