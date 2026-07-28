Нижегородского бухгалтера осудили за мошенничество

С ноября 2019 года по сентябрь 2020 года подсудимая неправомерно включила налог на добавленную стоимость при формировании налоговой декларации за четвертый квартал 2019 года. Она указала, что автомобиль BMW был приобретен для нужд фирмы (хотя на самом деле он использовался в личных целях женщины) и добилась возмещения НДС на сумму свыше 600 тысяч рублей.