Житель Самары получил 17 лет колонии за убийство двух братьев

После убийства самарец не смог уйти из квартиры, дверь была заперта. Он позвонил в службу спасения и сообщил, что стал свидетелем конфликта, в ходе которого братья убили друг друга. На место прибыли полицейские и задержали мужчину. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Кроме того, мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра.