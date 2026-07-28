Задержан ректор ЗКГУ Нурлан Сергалиев

В Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК подтвердили, что 21 июля 2026 года председатель правления — ректор НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова» Нурлан Сергалиев был задержан сотрудниками ДКНБ по ЗКО.
"Вопросы, касающиеся проведения следственных и иных процессуальных действий, относятся к компетенции правоохранительных органов.
Университет оказывает содействие уполномоченным государственным органам в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.
Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 23 июля 2026 года исполняющей обязанности председателя правления — ректора НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова» назначена член правления — проректор по академическим вопросам Гульжахан Кайсагалиева", — рассказали в ведомстве.
В КНБ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ ответили, что проводится досудебное расследование.
«Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — добавили в ведомстве.