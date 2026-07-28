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Задержан ректор ЗКГУ Нурлан Сергалиев

В Сети появилась информация о задержании ректора Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова Нурлана Сергалиева. Ее прокомментировали в Министерстве науки и высшего образования РК, а также в КНБ, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В Комитете высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК подтвердили, что 21 июля 2026 года председатель правления — ректор НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова» Нурлан Сергалиев был задержан сотрудниками ДКНБ по ЗКО.

"Вопросы, касающиеся проведения следственных и иных процессуальных действий, относятся к компетенции правоохранительных органов.

Университет оказывает содействие уполномоченным государственным органам в рамках действующего законодательства Республики Казахстан.

Приказом министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 23 июля 2026 года исполняющей обязанности председателя правления — ректора НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова» назначена член правления — проректор по академическим вопросам Гульжахан Кайсагалиева", — рассказали в ведомстве.

В КНБ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ ответили, что проводится досудебное расследование.

«Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», — добавили в ведомстве.